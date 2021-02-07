В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение пассажирских поездов приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.

На железнодорожной станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края произошел сход вагонов с углем грузового поезда, двигавшегося по маршруту «Челутай – Ванино».

Поэтому на станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края приостановлено движение пассажирских поездов.

По сообщению МЧС, при необходимости помощь будет оказана пассажирам еще трех пассажирских поездов: № 391 Благовещенск-Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва – Владивосток. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием.





На месте схода грузового поезда продолжают работу аварийно – восстановительные поезда со станции Могоча и со станции Зилово, дежурят оперативные группы.





Как отметили в пресс-службе РЖД Забайкалья, ликвидация последствий схода проходит в сложных погодных условиях при температуре воздуха –36℃.





Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).





Всего к восстановительным работам привлечено 274 человека, 41 единица техники.





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