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07 февраля,
2021
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В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение пассажирских поездов приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю. 

В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда
Фото: 75.mchs.gov.ru

На железнодорожной станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края произошел сход вагонов с углем грузового поезда, двигавшегося по маршруту «Челутай – Ванино».

Поэтому на станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края приостановлено движение пассажирских поездов. 

По сообщению МЧС,  при необходимости помощь будет оказана пассажирам еще трех пассажирских поездов: № 391 Благовещенск-Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва – Владивосток. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием.


На месте схода грузового поезда продолжают работу аварийно – восстановительные поезда со станции Могоча и со станции Зилово, дежурят оперативные группы. 


Как отметили в пресс-службе РЖД Забайкалья, ликвидация последствий схода проходит в сложных погодных условиях при температуре воздуха –36℃. 


Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).


Всего к восстановительным работам привлечено 274 человека, 41 единица техники.


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