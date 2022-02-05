В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак

В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений на людей безнадзорных животных. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор региона Александр Осипов.

Согласно постановлению, ветеринарной службе края нужно будет определить необходимое количество дополнительных приютов для животных и оборудовать временные приюты на время строительства постоянных. Кроме приютов власти региона планируют выделить дополнительное финансирование на отлов бродячих собак.

Людей и организации просят сообщать в местные органы власти о замеченных животных без хозяина. Полиции поручено штрафовать людей, подкармливающих бездомных животных, а также владельцев домашних собак, которые выгуливают их без поводка и намордника.

Напомним, 23 января в селе Домна Забайкальского края после нападения бродячих собак погибла семилетняя девочка. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за изменение закона об отлове бродячих животных.

Также 4 февраля собака напала на трехлетнего ребенка в забайкальском поселке Кокуй, пострадавшему наложили 48 швов. По данным региональных властей, только в Чите с начала года зафиксировано 64 случая нападения бродячих собак на людей. В прошлом году власти зарегистрировали более 2,3 тысяч случаев нападения собак на людей.

После гибели ребенка в Забайкальском крае тему опасности бродячих собак стали активно поднимать как СМИ, так и региональные власти. Так, например, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер рассказал, что в прошлом году городские власти уже предлагали скорректировать действующее законодательство, однако в области их инициативу назвали «преждевременной».

Спикер гордумы Томска Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных, заявив, что он нуждается в доработке а мэрия должна найти 5,5 млн рублей на разработку документации для строительства приюта для бездомных собак.

В начале февраля в редакцию ТВ2 обратились жители села Межениновка, которые пожаловались на массовую травлю собак. По их словам, отрава раскидана по всему селу, в результате умирают и бездомные, и домашние животные.