В Юрге к семи годам колонии приговорили томича, ограбившего ювелирный магазин

Юргинский городской суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя Томска. Молодого человека обвиняли в разбое, ему грозило до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Кемеровской области.

В марте прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о хищении ювелирных украшений в одном из торговых центров города. Полицейские выяснили, что неизвестный в маске подошел к витрине отдела по продаже золотых изделий, разбил ее топором, забрал планшет с кольцами, а затем скрылся. В результате он похитил 60 украшений из драгоценного металла на общую сумму более 400 000 рублей.





Полицейским в течение двух месяцев удалось установить личность налетчика и задержать его в Томске. Им оказался 21-летний безработный местный житель. Полицейские выяснили, что в Юргу он приезжал в гости к своему знакомому. После совершения преступления все похищенные изделия из золота он продал.





В итоге суд назначил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.