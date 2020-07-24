Новости
В Югре будут судить томского браконьера
2 часа назад
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обвинила жителя в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По версии следствия, обвиняемый с февраля по март текущего года, находясь в лесном массиве в Нижневартовском районе, при помощи двух заранее установленных капканов осуществил незаконную добычу трех особей соболя. Охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов злоумышленник не получал, в связи с чем государству причинен ущерб в сумме 195 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?