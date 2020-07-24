В Югре будут судить томского браконьера

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обвинила жителя в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый с февраля по март текущего года, находясь в лесном массиве в Нижневартовском районе, при помощи двух заранее установленных капканов осуществил незаконную добычу трех особей соболя. Охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов злоумышленник не получал, в связи с чем государству причинен ущерб в сумме 195 тысяч рублей», — говорится в сообщении.





Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.