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24 июля,
2020
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Новости

В Югре будут судить томского браконьера

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обвинила жителя в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

В Югре будут судить томского браконьера

«По версии следствия, обвиняемый с февраля по март текущего года, находясь в лесном массиве в Нижневартовском районе, при помощи двух заранее установленных капканов осуществил незаконную добычу трех особей соболя. Охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов злоумышленник не получал, в связи с чем государству причинен ущерб в сумме 195 тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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