В январе добыча «Газпрома» упала до минимума за три года

В январе 2020 года добыча природного газа «Газпрома» снизилась до 44,3 миллиарда кубометров. Это ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 годов, сообщает «Интерфакс».





Главная причина снижения добычи газа — теплая погода.





«Погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой как минимум за десятилетие. По данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе 2020 года температура по ЕЭС России была примерно на целых 5 градусов выше, чем за последние три года», — пишет издание.





Добавим, в Томской области по итогам 2018 года темпы роста полезных ископаемых снизились на 4,6 процента. Добыча природного газа за год практически не изменилась: было добыто 5,8 млрд кубических метров. Объем добычи нефти снизился на 0,5 тонн. За 2019 год в Томской области добыли 9,1 миллиона тонн нефти.





«Снижение темпов роста нефтедобычи объясняется влиянием взятых Россией на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК. Кроме того, на работе отрасли негативно сказались снижение экспортных поставок естественного природного газа и уменьшение его внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России», — отметил замгубернатора Андрей Антонов.





По его словам, вопрос трудноизвлекаемых запасов нефти остается острым для региона.





«Одной из основных проблем для Томской области является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). Поэтому стимулирование добычи ТРИЗ сейчас становится приоритетным. В этом году запускается полигон по отработке технологии поиска, добычи и извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти. Это уже практически переход к серьезным запасам на территории Томской области, которые равны величине уже добытого. У нас инфраструктура транспортная и жилая на месторождениях имеется, наша задача сейчас – повысить уровень эффективности технологий, которые есть, и это позволит нам извлечь трудноизвлекаемые запасы», — сказал Антонов.





По его прогнозам, применение новых технологий к 2024 году позволит повысить уровень добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с 10,7 % до 16,0 %.