В Якутске выбрали нового мэра

Новым мэром Якутска избран представитель «Единой России» Евгений Григорьев.
По результатам обработки 96,72% протоколов Григорьев получает 44,09% голосов избирателей. Его основной конкурент — Виталий Обедин, выдвинутый «Справедливой Россией» — набирает 39,87%.
Григорьева уже поздравили глава Якутии Айсен Николаев и бывший мэр Сардана Авксентьева.
Обедин, в свою очередь, признал свое поражение и принес «огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал».
Выборы мэра Якутска были досрочными. Они были назначены после того, как предыдущий мэр Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной отставки называлось состояние ее здоровья.
После отставки Авксентьевой Григорьев занимал должность исполняющего обязанности мэра.
Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за действий на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека».
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