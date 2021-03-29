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29 марта,
2021
Новости

В Якутске выбрали нового мэра

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новым мэром Якутска избран представитель «Единой России» Евгений Григорьев.


​По результатам обработки 96,72% протоколов Григорьев получает 44,09% голосов избирателей. Его основной конкурент — Виталий Обедин, выдвинутый «Справедливой Россией» — набирает 39,87%. 

Григорьева уже поздравили глава Якутии Айсен Николаев и бывший мэр Сардана Авксентьева.

 Обедин, в свою очередь, признал свое поражение и принес «огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал».

Выборы мэра Якутска были досрочными. Они были назначены после того, как предыдущий мэр Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной отставки называлось состояние ее здоровья.


После отставки Авксентьевой Григорьев занимал должность исполняющего обязанности мэра.

Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за действий на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека».


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