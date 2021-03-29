В Якутске выбрали нового мэра

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Новым мэром Якутска избран представитель «Единой России» Евгений Григорьев.

​По результатам обработки 96,72% протоколов Григорьев получает 44,09% голосов избирателей. Его основной конкурент — Виталий Обедин, выдвинутый «Справедливой Россией» — набирает 39,87%.

​ Григорьева уже поздравили глава Якутии Айсен Николаев и бывший мэр Сардана Авксентьева.

Обедин, в свою очередь, признал свое поражение и принес «огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал».



Выборы мэра Якутска были досрочными. Они были назначены после того, как предыдущий мэр Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной отставки называлось состояние ее здоровья.

После отставки Авксентьевой Григорьев занимал должность исполняющего обязанности мэра.