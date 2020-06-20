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20 июня,
2020
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В Якутии ЦИК потратил более миллиона рублей на ткань расцветки триколор

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

Центризбирком Якутии потратил 1,3 млн рублей на покупку ткани для столов расцветки триколор для подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом пишет SakhaNews. 

В Якутии ЦИК потратил более миллиона рублей на ткань расцветки триколор
Фото: www.1sn.ru

На сумму 1 млн 339 тысяч рублей ЦИК купил 2,3 километра ткани расцветки триколор.


«Из опубликованных на сайте госзакупок документов следует, что ЦИК Якутии перед заключением контракта провел анализ рынка ткани триколор, в результате чего получил четыре коммерческих предложения с ценами 800 руб. за погонный метр, 1 080 руб., 570 руб. и 1 500 руб., выбрав в итоге наименьшую цену. Вроде как получается, что ЦИК Якутии сэкономил, выбрав наименьшую стоимость», — сообщает издание. 


Как выяснилось, 570 рублей — это не рыночная стоимость ткани за метр. Чиновники переплатили примерно в пять раз. 


25 июня в России начнется голосование о поправках в Конституцию и продлится неделю. 


15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о конституционной реформе. Он предложил ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поднять ценз оседлости для президента до 25 лет. 


В марте депутат Госдумы Валентина Терешкова предложил поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. В Госдуме ее поддержали, позднее инициативу одобрил Совет Федерации.


Согласно процедуре, одобрить поправки должны были и местные парламенты. В Томской области против предложенных поправок не проголосовал ни один депутат областной Думы: 27 депутатов были «за», четверо воздержались.


Изначально предполагалось, что референдум пройдет 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести. 


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