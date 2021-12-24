В выходные в Томске будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации

В выходные, 25 и 26 декабря, в Томске будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации, где можно поставить прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В субботу, 25 декабря, прививку можно поставить с 10 до 15 часов в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К.Маркса, 14); с 9 до 14 часов в офисах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5; с 13 до 19 часов в торговом центре «Мегаполис» (пр. Ленина 217).

В субботу и воскресенье мобильные пункты будут работать с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 12 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 12.30 до 18.30 в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36); с 11 до 18.30 в субботу и с 11 до 15 часов в воскресенье в ТЦ «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48д).

Также в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00 всех желающих поставить прививку примут в мобильном пункте МСЧ №2 на Иркутском тракте,156 и с 9 до 15 часов в лечебно-диагностическом центре МИБС на ул. Мичурина, 105 (предварительная запись по телефону 8 (3822) 90-80-00).

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.