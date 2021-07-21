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Главная Новости В выходные участок проспекта Фрунзе в Томске закроют для движения
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В выходные участок проспекта Фрунзе в Томске закроют для движения

ТВ2
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59 минут назад

Администрация Томска предупредила автомобилистов о предстоящем ограничении движения автомобилей по проспекту Фрунзе в выходные дни. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 21 часа 23 июля до 24 часов 25 июля для движения транспорта будет закрыт участок проспекта Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Белинского.

«В это время бригады АО «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали №2Н, где заменят 1,2 км сети. Территориально работы будут вести около здания по проспекту Фрунзе, 25», — отмечается в сообщении.

На время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта, в частности, автобусов №5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут следовать, проезжая по улицам Крылова, Никитина и Белинского. Движение троллейбусов маршрутов №2 и 6 будет приостановлено.

 

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