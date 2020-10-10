В выходные томичей будут штрафовать за нарушение масочного режима

«Участники рейдов поясняют горожанам, что в юридическую силу вступили изменения в распоряжение губернатора, которые обязывают население соблюдать санитарно-гигиенических меры и применять средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) на объектах потребительского рынка и в транспорте. Лицам, не соблюдающим правила санитарной безопасности, предприниматели обязаны отказать в обслуживании», — пояснили в мэрии.

Рейдовые мероприятия по местам массового скопления горожан – магазинам, рынкам, в общественном транспорте, продолжаются в Томске. Представители полиции, ГИБДД, Росгвардии, волонтеров и муниципалитета в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проверят соблюдение масочного режима в Томске.

Напомним, с 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября. Он говорил журналистам, что против введения новых внутренних ограничений.





«Ситуация очень непростая. Если в Москве ситуация опять осложнится, то, даже если мы закроем с ней границы, я не хочу внутри ничего закрывать – люди социально устали от этого всего», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» губернатора.





По его словам, для того чтобы ограничения внутри региона не возобновились, необходимо ответственно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.





Оперштаб рекомендовал томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.





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