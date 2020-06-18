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18 июня,
2020
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В Уссурийске арестовали вымышленного депутата Наливкина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Суд Уссурийска решил арестовать на пять суток актера, который снимается в сатирических роликах о вымышленном депутате Виталии Наливкине для ютуб-канала BARAKuda. Артиста, попросившего не раскрывать его фамилию, признали  виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 часть 2 КоАП), сообщает znak.com.

11 июня стало известно о том, что полиция Приморья  ищет автора шуточного ролика про коррупцию в МВД. В видео известный вымышленный депутат Виталий Наливкин вместе с сотрудниками спецслужб врывается в дом полицейского и рассказывает, что подполковник полиции брал взятки с местных жителей, промышляющих сбором грибов. В итоге, утверждается в видеоролике, полицейский накопил несколько картонных коробок с наличными деньгами.

Полиция Уссурийска шутку не оценила и сообщила, что «размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности, а сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит». По мнению ведомства, режиссер видеоролика выразил «явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел».

В Уссурийске арестовали вымышленного депутата Наливкина
Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

По словам Андрея Клочкова, актера задержали якобы за нецензурную брань. «За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», — рассказал Клочков.

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