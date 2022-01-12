В Юрге будут судить томича, который пользовался поддельными водительскими правами

Юргинские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Томской области. Его обвиняют в использовании поддельных документов, сообщает МВД по Кемеровской области.

«В сентябре 2021 года сотрудники ГИБДД на 150 километре автодороги «Новосибирск-Иркутск» остановили грузовой автомобиль «Исузу Эльф»», за рулем которого находился житель Томской области. Во время проверки документов полицейские выявили признаки подделки водительского удостоверения. Оказалось, что права с такими же серией и номером зарегистрированы на другого человека. Инспекторы изъяли документ и направили на исследование, которое показало, что он является поддельным», — говорится в сообщении.

Позже задержанный молодой человек пояснил, что купил фиктивные водительские права в интернете за 45 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 1 год лишения свободы.