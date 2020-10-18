Добрые новости
18 октября,
2020
1
фото
Новости

В Улан-Удэ на железнодорожной станции нашли младенца в пакете

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

В Бурятии на станции Улан-Удэ нашли живого младенца в пакете, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского управления СК на транспорте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

В Улан-Удэ на железнодорожной станции нашли младенца в пакете
Фото: ТВ2

«В локомотивном депо станции Улан-Удэ на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава работниками станции был обнаружил пакет, в котором находилась новорожденная девочка. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована», —пояснили в ведомстве. 


В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудники СК  установили подозреваемую в случившимся. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.


В Минздраве Бурятии ТАСС пояснили, что ребенок в данный момент находится в реанимации. Он недоношенный, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.


Расследование уголовного дела продолжается.



ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.