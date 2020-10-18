В Улан-Удэ на железнодорожной станции нашли младенца в пакете

В Бурятии на станции Улан-Удэ нашли живого младенца в пакете, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского управления СК на транспорте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

«В локомотивном депо станции Улан-Удэ на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава работниками станции был обнаружил пакет, в котором находилась новорожденная девочка. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована», —пояснили в ведомстве.





В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудники СК установили подозреваемую в случившимся. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.





В Минздраве Бурятии ТАСС пояснили, что ребенок в данный момент находится в реанимации. Он недоношенный, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.





Расследование уголовного дела продолжается.









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