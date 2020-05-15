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15 мая,
2020
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В Улан-Удэ депутаты хотят разрешить граффити на духовно-нравственные темы

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Депутаты горсовета Улан-Удэ предложили изменить правила благоустройства города. Среди предложенных изменений – легализация граффити на патриотические и духовно-нравственные сюжеты.

В Улан-Удэ депутаты хотят разрешить граффити на духовно-нравственные темы
Фото: euronews.com

Изменения разрешат наносить на стены зданий и сооружений граффити, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство, и позволят размещать сезонные кафе там, где это раньше не разрешалось, – говорится в сообщении мэрии Улан-Удэ. 

Уточняется, что граффити можно будет создавать в соответствии с дизайн-проектом. Наносить их на фасады зданий-объектов культурного наследия и фасады зданий, выходящих на улицы общегородского значения, будет запрещено.


В правилах благоустройства Улан-Удэ также хотят прописать обязательную проектировку подсветки зданий, выходящих фасадами на магистральные улицы, и обязательное восстановление асфальта после ремонтных работ.


Предложенные изменения депутаты рассмотрят 20 мая на горсовете столицы Бурятии.


Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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