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В УФАС предложили производителям не поднимать цены на сахар

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала производителей не допустить подорожания сахара. Об обращении регулятора сообщили участники рынка. Всего обращение ФАС с рекомендациями о недопущении роста цен на сахар должны получить более 70 производителей, написала газета «Известия».

Регулятор предложил компаниям определить максимальную наценку для дистрибьюторов, а также запретить перепродажу предназначенного для розничной торговли сахара. 

Производителей призвали расторгать договоры при несоблюдении правил.

«Мы предлагаем производителям указать в своих торгово-сбытовых политиках (ТСБ), которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле», — отметили в пресс-службе ФАС.

Согласно информации Росстата, в 2020 году цены на сахар достигли пикового значения. За один килограмм просили 164,5 рублей. В 2021 году стоимость сахара опустилась до 112 рублей за килограмм.

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