В Тыве запретили продажу алкоголя в праздники

Городская администрация в столице Тывы Кызыле запретила продажу алкоголя в майские праздники, сообщила Тайга.инфо.





Запрет будет действовать на продукцию с любым содержанием спирта. Как объяснили в мэрии, мера нужна для «обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан».





«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла», — говорится в сообщении администрации.





Кроме того, горожанам нельзя приносить алкоголь на праздничные мероприятия. Следить за этим и фактами незаконной торговли будет полиция, которая проведет рейды в Кызыле, дачных районах и Вавилинском затоне.





Отметим, сатирическое издание ИА Панорама несколько дней назад написало фейковую новость о том, что по всей России на майские праздники запретят продавать алкоголь в магазинах, кафе и барах. Все материалы агентства вымышлены, а в конце текста есть отметка об этом. Но сообщение распространилось в Сети: пользователи WhatsApp стали рассылать его по группам и предупреждать друг друга о предстоящем запрете, также посты с той же тематикой появлялись в группах других соцсетей.