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14 апреля,
2020
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Новости

В Тыве староверы отказались проходить обследование на коронавирус

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Тыве староверы и пенсионер из села Ырбан отказались проходить обследование на коронавирус. Ранее власти республики из-за угрозы заражения заблокировали район, к которому относится село.

В Тыве староверы отказались проходить обследование на коронавирус

Два человека – семья староверов, которые из-за религиозных побуждений отказались, и даже совместно с сотрудниками полиции мы не смогли переубедить», — цитирует «Коммерсант» главного санврача Тывы Людмилу Салчак. — Они сказали, что живут обособлено, на окраине.

Сдавать анализы на COVID-19 отказался также 60-летний житель региона. По словам Салчка, его состояние удовлетворительное, а в селе имеется спутниковая связь.


Ранее мы сообщали, что власти Тывы ввели полный домашний карантин в Тоджинском районе республики и перекрыли ведущие к нему дороги после того, как у восьми жителей района подтвердился коронавирус. Как рассказал в видеообращении глава Тывы Шолбан Кара-оол, вирус в республику завез госслужащий, прилетевший 21 марта из Москвы. Близко контактировали с ним 67 человек.


По данным на 14 апреля COVID-19 подтвержден у шести жителей Тывы, а в обсервации находятся 37 человек.

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