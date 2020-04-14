В Тыве староверы отказались проходить обследование на коронавирус

В Тыве староверы и пенсионер из села Ырбан отказались проходить обследование на коронавирус. Ранее власти республики из-за угрозы заражения заблокировали район, к которому относится село.

Два человека – семья староверов, которые из-за религиозных побуждений отказались, и даже совместно с сотрудниками полиции мы не смогли переубедить», — цитирует «Коммерсант» главного санврача Тывы Людмилу Салчак. — Они сказали, что живут обособлено, на окраине.

Сдавать анализы на COVID-19 отказался также 60-летний житель региона. По словам Салчка, его состояние удовлетворительное, а в селе имеется спутниковая связь.





Ранее мы сообщали, что власти Тывы ввели полный домашний карантин в Тоджинском районе республики и перекрыли ведущие к нему дороги после того, как у восьми жителей района подтвердился коронавирус. Как рассказал в видеообращении глава Тывы Шолбан Кара-оол, вирус в республику завез госслужащий, прилетевший 21 марта из Москвы. Близко контактировали с ним 67 человек.





По данным на 14 апреля COVID-19 подтвержден у шести жителей Тывы, а в обсервации находятся 37 человек.

