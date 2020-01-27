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27 января,
2020
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В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Тыве город Чадан затопило подземными грунтовыми водами, введен режим ЧС муниципального характера. В республиканском управлении МЧС создан оперативный штаб для контроля ситуации.

По информации спасателей, грунтовые воды «подтопили» один частный дом и 23 приусадебных участка. МЧС подготовило в городе четыре пункта временного размещения и отсыпало 180 тонн грунта для локализации подтопления.

В группе «Чоон-Хемчик. Обсуждения и откровения» сегодня выложили фотографии затопленного Чадана, надпись на тувинском языке и список продуктов и товаров первой необходимости для жителей затопленной улицы.

В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС
В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС
В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС
В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС

«Проводятся инженерные работы по созданию дополнительного водоотводного канала в виде траншеи длиной 70 метров и траншеи длиной 30 метров по улице Водхозная. После создания траншеи планируется стабилизация обстановки», — говорится в сообщении МЧС по Республике Тыве. 

В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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