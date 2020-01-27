В Тыве город затопило грунтовыми водами. Введен режим ЧС

В Тыве город Чадан затопило подземными грунтовыми водами, введен режим ЧС муниципального характера. В республиканском управлении МЧС создан оперативный штаб для контроля ситуации.



По информации спасателей, грунтовые воды «подтопили» один частный дом и 23 приусадебных участка. МЧС подготовило в городе четыре пункта временного размещения и отсыпало 180 тонн грунта для локализации подтопления.



В группе «Чоон-Хемчик. Обсуждения и откровения» сегодня выложили фотографии затопленного Чадана, надпись на тувинском языке и список продуктов и товаров первой необходимости для жителей затопленной улицы.