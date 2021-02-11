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11 февраля,
2021
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В ТЮЗе начался прием заявок на фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Томский ТЮЗ начинает приём заявок на ежегодный Областной молодёжный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». В этом году фестиваль пройдёт 25 апреля при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.


Формат «Театра в кармане» — это короткие, динамичные, запоминающиеся спектакли длиной не более 12 минут. В фестивале принимают участие молодёжные театральные коллективы, творческие объединения и группы увлечённых театром молодых людей, которые могут образоваться, в том числе, благодаря фестивалю. Возраст участников - от 14 до 40 лет. У фестиваля нет жанровых ограничений, потому участники могут использовать любые выразительные средства.

В ТЮЗе начался прием заявок на фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»
Фото: Театральная студия «Ступени». Скриншот YouTube-трансляции «Театра в кармане»

В седьмом «Театре в кармане»  в качестве жюри и ведущих-кураторов образовательных событий будут участвовать: театральный режиссёр и педагог Екатерина Максимова; театральный критик Вера Сердечная; художник Алёна  Смирницкая; педагог сценического боя, преподаватель кафедры Сценической пластики ГИТИСа Руслан Насибулин; педагог сценической речи, профессор, завкафедрой сценической речи Новосибирского государственного театрального института Марина Шелевер, помощник художественного руководителя и ректора МХТ им. А. П. Чехова, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС,  театральный критик, театровед, арт-менеджер Павел Руднев и другие.


Заявки на участие в фестивале принимаются до 28 марта 2021 года, для участия необходимо заполнить онлайн-анкету (forms.gle/W3gnx8WauE1W4ZnK9), в которой нужно сообщить краткое резюме коллектива/актёра, предоставить ссылку на видеозапись спектакля, участвующего в фестивале и технический райдер.


Познакомиться с остальными условиями участия можно на странице фестиваля.

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