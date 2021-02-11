В ТЮЗе начался прием заявок на фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»

Томский ТЮЗ начинает приём заявок на ежегодный Областной молодёжный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». В этом году фестиваль пройдёт 25 апреля при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.





Формат «Театра в кармане» — это короткие, динамичные, запоминающиеся спектакли длиной не более 12 минут. В фестивале принимают участие молодёжные театральные коллективы, творческие объединения и группы увлечённых театром молодых людей, которые могут образоваться, в том числе, благодаря фестивалю. Возраст участников - от 14 до 40 лет. У фестиваля нет жанровых ограничений, потому участники могут использовать любые выразительные средства.