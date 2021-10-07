В ТЮЗе загорелся щиток, мужчина получил ожоги

В здании Театра юного зрителя загорелся щиток в одном из помещений. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, один мужчина получил ожоги.

«Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 20.29. В Театре юного зрителя в одном из помещений размером 3х4 метра на 3 этаже в щитовой обгорела проводка, предварительная площадь пожара 2 квадратных метра», — говорится в сообщении.

При пожаре 50-летний мужчина получил ожоги конечностей и был госпитализирован в ОКБ. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Спектакли большой сцены ТЮЗ перенес на другие площадки.