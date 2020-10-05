Добрые новости
05 октября,
2020
1
фото
Новости

В Туве выбрали верховного ламу. Прошлый умер от коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Им избрали служителя буддийского храма «Цеченлинг» в Кызыле Гелека Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар в миру).

В Туве выбрали верховного ламу. Прошлый умер от коронавируса
Фото: tuvaonline.ru

В выборах участвовали 98 лам из буддийских организаций, все они собирались в храме «Цеченлинг» в Кызыле. На пост претендовали трое. Служитель этого храма Гелек Нацык-Доржу получил поддержку от большинства, сообщает «Тува-онлайн».


«Новый камбы-лама обучался 5 лет в Иволгинском дацане Бурятии. С третьего курса был старостой тувинских хуураков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Республики Тыва. В 2015 году в Иволгинском дацане защитил степень Геше (доктора буддийской философии)», — пишет портал.


Ранее сообщалось, что верховный лама Тувы Джампел Лодой скончался 23 июня, у него диагностировали коронавирус. Лодой два раза избирался на пост, последние выборы прошли в 2019 году.


«Мне не хочется верить в это известие. Ему нет еще 45, — писал в соцсетях глава региона Шолбан Кара-оол. — <…> Мы только вчера, казалось бы, очень много планов, надежд вместе формировали для развития буддизма. Я как будто потерял крыло».


Отметим, глава Тывы Шолбан Кара-оол также болел коронавирусом.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Тывы попал в больницу из-за «серьезной заразы»

Глава Тывы повторно заболел коронавирусом


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.