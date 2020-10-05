В Туве выбрали верховного ламу. Прошлый умер от коронавируса

В выборах участвовали 98 лам из буддийских организаций, все они собирались в храме «Цеченлинг» в Кызыле. На пост претендовали трое. Служитель этого храма Гелек Нацык-Доржу получил поддержку от большинства, сообщает «Тува-онлайн».





«Новый камбы-лама обучался 5 лет в Иволгинском дацане Бурятии. С третьего курса был старостой тувинских хуураков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Республики Тыва. В 2015 году в Иволгинском дацане защитил степень Геше (доктора буддийской философии)», — пишет портал.





Ранее сообщалось, что верховный лама Тувы Джампел Лодой скончался 23 июня, у него диагностировали коронавирус. Лодой два раза избирался на пост, последние выборы прошли в 2019 году.





«Мне не хочется верить в это известие. Ему нет еще 45, — писал в соцсетях глава региона Шолбан Кара-оол. — <…> Мы только вчера, казалось бы, очень много планов, надежд вместе формировали для развития буддизма. Я как будто потерял крыло».





Отметим, глава Тывы Шолбан Кара-оол также болел коронавирусом.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



Глава Тывы попал в больницу из-за «серьезной заразы»

Глава Тывы повторно заболел коронавирусом





ПОДДЕРЖИ ТВ2