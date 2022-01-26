В Туве ввели локдаун из-за «омикрона»

В Туве из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» ввели жесткие ограничения до 1 апреля. Глава региона Владислав Ховалыг подписал соответствующий указ, сообщает Тайга. инфо.

По документу до 1 апреля прекращается работа развлекательных и досуговых заведений, запрещаются массовые мероприятия. До этого времени не будут работать кинотеатры, театры, дома культуры и все остальные культурные учреждения. Остановится работа учреждений дополнительного образования, а также библиотек, музеев, игровых зон.

Не смогут принимать посетителей церкви, храмы и другие религиозные учреждения. Коснулись ограничения и сферы спорта, отдыха и красоты — закроются бассейны, спорткомплексы, сауны, бани, массажные салоны, маникюрные кабинеты, парикмахерские.

До апреля не смогут работать автошколы, базы отдыха, пансионаты и МФЦ. Общепит работать будет, но с ограничениями. Нельзя принимать гостей в ночное время с 23 часов, помещения не должны заполняться более, чем на 75% при условии, что у коллектива заведения есть коллективный иммунитет, подтвержденный в специальном реестре. В других случаях заведение можно заполнять лишь наполовину. Работа навынос не попадает под ограничения.

Детям до 14 лет до 7 февраля запрещено посещать общественные места без родителей или законных представителей. Детсады перешли на работу в режиме дежурных групп.

Работодателей обязали перевести на удаленный формат 50% работников. Также до апреля должны отмениться все служебные командировки, а сотрудники, прибывшие из-за рубежа должны две недели либо работать из дома, либо уйти в отпуск, который предоставляет работодатель. Власти не могут в период локдауна проводить конкурсы на вакансии, экзамены и выставки в помещениях.

В Туве зарегистрировали резкий рост заболеваемости — с 20 до 103 случаев в день за неделю.