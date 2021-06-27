В Тыве в детском лагере произошла массовая вспышка COVID-19

В Тыве СК расследует вспышку коронавируса в детском лагере «Байлак». Там заболели более 70 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По информации СК по региону, в лагере находилось 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей и восьми сотрудников лагеря.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания», — пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор по Республике Тыва продолжает эпидемиологическое расследование по факту массовой вспышки в летнем лагере.

«На момент начала проведения эпидемиологического расследования выявлены три ребенка и одна вожатая с симптомами новой коронавирусной инфекции, которые госпитализированы в Инфекционную больницу республики. Больные без симптомов заболевания направлены в изолятор, организованный в интернате Аграрного лицея с установлением двух медицинских постов», – отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве считают, что причиной вспышки новой коронавирусной инфекции стали нарушения противоэпидемических правил на территории лагеря: выходы отдельных отрядов за пределы лагеря, посещение детского лагеря посторонними лицами.

Как сообщает Роспотребнадзор, в лагере был достаточный запас защитных индивидуальных масок, перчаток, кожных дезинфекторов, термометров, дезинфекторов и бактерицидных облучателей.

Сейчас первая смена лагеря закрыта. К открытию второй смены необходимо провести заключительную дезинфекцию помещений, камерную дезинфекцию постельных принадлежностей и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Стационарный детский оздоровительный лагерь «Байлак» находится на берегу озера «Чагытай», учрежден Министерством труда и социального развития. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям получено 9 июня. Лагерь начал функционировать 10 июня с заполнением на 75% от мощности. Все сотрудники перед открытием лагеря обследованы методом ПЦР и прошли медицинский осмотр.