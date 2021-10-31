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В Туве убили двух девочек 9 и 14 лет. Подозреваемый задержан

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В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних девочек 9 и 14 лет. Как передает пресс-служба регионального СКР, тела с множественными травмами нашли рано утром, 31 октября в Кызыле.

Автор:  СКР по Республике Тыва

По информации СКР, 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).  

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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