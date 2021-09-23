В Туве нашли раненого экс-министра сельского хозяйства и тело его жены

Экс-министра сельского хозяйства Тывы Юрия Тыт-оола нашли в своей квартире с колото-резаными ранами рядом с телом жены, сообщает Коммерсант-Сибирь со ссылкой на СК. Также сообщение появилось на сайте республиканского Следственного комитета без уточнения имен.
По данным СК, 22 сентября 2021 года около восьми вечера в полицию Кызыла сообщили, что обнаружили в квартире на улице Бай-Хаакской тело хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди. Мужчину госпитализировали. Как рассказали Коммерсант-Сибирь в СК, бывший министр сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Когда он придет в себя, следователи начнут работу с ним, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Юрий Тыт-оол был министром сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. В 2016 году министра арестовали и отправили в отставку. Суд признал его виновным в преступлениях по статье «мошенничество». По версии следствия, с февраля 2014 года по август 2015 года он будучи еще главой муниципалитета, фиктивно принял на работу своего родственника, который по факту не работал. Кроме того, Тыт-оол при получении выплат в рамках республиканской целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда» зарегистрировал на имя своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство. Также, по сообщениям СК, он представил в Центр занятости населения фиктивные договоры о трудоустройстве 11 безработных, по ним родственнику чиновника перечислили 1,3 млн рублей. Суд назначил Юрию Тыт-оолу наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.