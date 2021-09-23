В Туве нашли раненого экс-министра сельского хозяйства и тело его жены

Экс-министра сельского хозяйства Тывы Юрия Тыт-оола нашли в своей квартире с колото-резаными ранами рядом с телом жены, сообщает Коммерсант-Сибирь со ссылкой на СК. Также сообщение появилось на сайте республиканского Следственного комитета без уточнения имен.

По данным СК, 22 сентября 2021 года около восьми вечера в полицию Кызыла сообщили, что обнаружили в квартире на улице Бай-Хаакской тело хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди. Мужчину госпитализировали. Как рассказали Коммерсант-Сибирь в СК, бывший министр сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Когда он придет в себя, следователи начнут работу с ним, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.