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21 декабря,
2020
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В Тунгусовском интернате нашли тело 15-летнего томича

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

Тело 15-летнего Евгения Ерошевского обнаружили в Тунгусовском детском доме-интернате. Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СК. 

В Тунгусовском интернате нашли тело 15-летнего томича

«По предварительным данным, 19 декабря 2020 года в помещении группы «Тунгусовский детский дом-интернат» в Молчановском районе Томской области было обнаружено тело 15-летнего воспитанника указанного учреждения», — пишут в СК. 


Как рассказала ТВ2 бабушка Евгения, 17 декабря они вместе с мамой подростка отвезли его в интернат. Женя должен был там находиться по путевке от департамента соцзащиты полгода. Спустя два дня родственникам сообщили, что Женя мертв. 


«Мы отвезли внука в интернат, дочери нужно было поправить здоровье, потому что все время нужно было находиться с Женей. Он иногда был агрессивным. Ему диагностировали аутизм и психоневрологическое заболевание, стоял на учете в Северном городке в Томске, ему не помогали тяжелые препараты. Еще в шесть лет дочери предлагали отдать его в интернат, говорили, что он очень тяжелый. Но мы не отдавали», — говорит бабушка подростка Галина Леонидовна. 


Первый раз Евгений попал в интернат в 12 лет. По словам бабушки, они его ненадолго оставляли в интернате. Последний раз он жил год в Томске, но женщины с трудом справлялись с подростком. Отец Жени умер четыре года назад. 


По словам бабушки, в интернате Женю нашли задушенным. 


«Нам сказали, что он умер от асфиксии», — говорит Галина Леонидовна. 


Похороны назначили на вторник, 22 декабря.


Родные ждут результатов экспертизы. Они хотят знать, при каких обстоятельствах погиб их внук и сын. 


По информации СК, следователи Молчановского межрайонного следственного отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


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