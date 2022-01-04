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Новости

В Тюмени произошел крупный пожар на нефтезаводе. Видео

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Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Пострадавших нет. 

По информации в СМИ,  горела одна из технологических установок.  

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в пожаре никто не пострадал. О причинах пожара ничего неизвестно. 

Как пишет «Интерфакс», Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

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