В Тюмени произошел крупный пожар на нефтезаводе. Видео

Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Пострадавших нет.

По информации в СМИ, горела одна из технологических установок.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в пожаре никто не пострадал. О причинах пожара ничего неизвестно.

Как пишет «Интерфакс», Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.