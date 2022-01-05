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В третьем за неделю районе Томской области ввели особый режим из-за пожаров со смертями

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Особый противопожарный режим введен в Шегарском районе Томской области после пожара в местном селе Татьяновка, где погиб человек. С 31 декабря это уже третий район, в котором вводится подобный режим.

Противопожарный режим в Шегарском районе установлен до 10 января, на этот период для граждан и руководителей всех организаций действуют дополнительные требования пожарной безопасности.

Главам сельских поселений района порекомендовали вести разъяснительную работу о пожарах с местным населением и проверять состояние источников пожарного водоснабжения. Полиция и районный отдел опеки будут проводить рейды по домам неблагополучных и многодетных семей. 

Аналогичный режим действует на территории Кожевниковского района (действует до 10 января, введен после гибели в пожаре женщины и трехлетнего ребенка в селе Старая Ювала) и Каргасокского сельского поселения (два дня назад при пожаре в поселке Геологическом погиб один из жильцов деревянной двухэтажки, режим будет действовать до 13 января).

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