В трех районах Красноярского края ввели ЧС из-за лесных пожаров

Около 32 тысяч гектаров леса горят в Красноярском крае, сообщается на сайте Лесопожарного центра региона. Это, по последним сведениям, 84 пожара. В связи с этим в трех районах региона ввели режим ЧС.





По информации краевого МЧС, в регионе установилась сухая и ветреная погода, поэтому действует высокий класс пожарной опасности. В связи с этим режим ЧС ввели в Эвенкийском, Кежемском и Мотыгинском районах. Он ограничивает доступ в лес людей и транспортных средств. Контролировать это поручено главам администраций районов.





Очаги пожаров есть также в Богучанском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Таймырском районах.





«Сотрудники МЧС призывают отказаться от походов в лес, быть предельно осторожными при обращении с огнем, при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать о них оперативным службам», — говорится в сообщении.





Отметим, на территории Томской области зафиксировали 11 возгораний леса в Верхнекетском, Улу-Юльском и Кривошеинском лесничествах. Причиной пожаров послужили лесные грозы, сообщила пресс-служба обладминистрации. На территории Томской области установился средний класс пожарной опасности — 2,6. Всего с начала 2020 года на территории региона ликвидировали 106 лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га. В течение первых суток потушено 96 возгораний.





В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.





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