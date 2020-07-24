В ТПУ разработают «умное» освещение для сквера у памятника Суворову в Томске

Инженеры Томского политехнического университета разработают систему «умного» освещения для сквера у памятника Александру Суворову на ул. Суворова в Томске. Политехники предлагают использовать инновационные технологии организации комфортной среды, светотеневые инсталляции и голографические эффекты.

«В августе прошлого года к нам обратились представители Ассамблеи народов Томской области с предложением разработать проект организации светового образа памятника Суворову и прилегающей территории. Дело в том, что про памятник знают далеко не все томичи, а место, где он стоит, нуждается в благоустройстве», — говорит участница научного коллектива, доцент отделения материаловедения ТПУ Ксения Толкачева.





Осенью прошлого года они представили три варианта системы освещения.





«Мы предложили, во-первых, зонировать пространство: выделить пешеходные дорожки, центральную часть парка, сам силуэт памятника. Во-вторых — установить в сквере световые арт-объекты: инсталляции со статическими фигурными тенями. В-третьих — использовать голографические эффекты. Можно, например, установить в сквере стенд, где в определенной последовательности будут расположены геометрические фигуры разной формы, размеров и толщины. В результате взаимодействия узконаправленного источника света и геометрических элементов в темное время суток на стенде будет появляться тень в виде профиля Суворова. На поверхность стенда будет нанесен QR-код, используя который, томичи и гости города смогут узнать информацию о полководце», — поясняет разработчик.





Сквер, где установлен монумент, вошел в число общественных пространств, которые должны благоустроить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Комплексный проект, предусматривающий не только систему освещения, но и устройство тротуара, размещение площадок для отдыха, цветочных клумб, санацию зеленых насаждений и снос деревьев, выполнили специалисты ТГАСУ.





«Все проекты организации системы освещения были защищены перед ассамблеей и получили поддержку. Дизайн проекта утвержден. Наши сотрудники решают инженерные задачи по проектированию, занимаются подбором светотехнических и электротехнических параметров для световых приборов и голограмм. В работе участвуют специалисты АО «НИИПП» и томской рекламной компании, которые будут производить световые приборы. Сейчас проект на стадии разработки оборудования», — уточнила Ксения Толкачева.