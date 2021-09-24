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В ТПУ пройдет слет стендовых моделистов со всей России

ТВ2 ТВ2

25 и 26 сентября в Научно-технической библиотеке ТПУ пройдет первый слет стендовых моделистов, сообщает пресс-служба университета. В мероприятии примут участие более 100 человек из Томска, Екатеринбурга, Читы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Кемерова, Барнаула, Омска и других городов. Они представят на суд жюри более 430 стендовых моделей и миниатюр.

«Моделирование — достаточно популярное хобби, которое увлекает с каждым годом все больше и больше людей. Оно находится на стыке изящных искусств и технических наук. Поэтому мы рады приветствовать моделистов со всей страны в Томском политехе. В рамках слета мы запустили специальную номинацию «Ка-Ми», в которой жюри будет оценивать модели вертолетов Камова и Миля», — пояснил председатель оргкомитета слета, начальник Управления развития международного сотрудничества ТПУ Максим Волков.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях и основных номинациях, охватывающих авиацию, бронетехнику и автомобили, флот, космос, миниатюры и бумажные модели. Судить работы будет команда жюри, в которую войдут представители регионального объединения стендовых моделистов.

Выставка моделей будет доступна для посещения два дня — 25 и 26 сентября — с 12.00 до 18.00 в Научно-технической библиотеке ТПУ (улица Белинского, 53а). Вход бесплатный, но необходимо будет предъявить паспорт.

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