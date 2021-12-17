В ТПУ открыли барельеф ученого-геолога Георгия Иванкина

В Горном корпусе Томского политехнического университета состоялось торжественное открытие барельефа геологу Георгию Иванкину в честь его 100-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Инициаторами появления барельефа стали студенты ГРФ ТПИ 2670, они же собрали деньги на его изготовление и установку. К акции присоединились выпускники разных лет.

Георгий Иванкин — известный ученый-геолог, преподаватель ТПУ, основатель геологического полигона летних учебных практик в Хакасии. Он родился в 1921 году в Амурской области в крестьянской семье. Еще школьником Иванкин связал себя с геологией, с 13 лет работал на золотых приисках. После окончания аспирантуры при кафедре минералогии и петрографии ТПИ в 1949 году устроился ассистентом на кафедру общей геологии ТПИ, а в 1955 — был избран на должность доцента по кафедре, где и проработал всю свою жизнь. Он читал лекции и вел занятия по всем дисциплинам общегеологического цикла. Писал учебные пособия, открыл ряд месторождений. Умер 7 декабря 1998 года.