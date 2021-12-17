Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В ТПУ открыли барельеф ученого-геолога Георгия Иванкина
Новости

В ТПУ открыли барельеф ученого-геолога Георгия Иванкина

ТВ2 ТВ2

В Горном корпусе Томского политехнического университета состоялось торжественное открытие барельефа геологу Георгию Иванкину в честь его 100-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Инициаторами появления барельефа стали студенты ГРФ ТПИ 2670, они же собрали деньги на его изготовление и установку. К акции присоединились выпускники разных лет.

Автор:  пресс-служба ТПУ
Автор:  пресс-служба ТПУ

Георгий Иванкин — известный ученый-геолог, преподаватель ТПУ, основатель геологического полигона летних учебных практик в Хакасии. Он родился в 1921 году в Амурской области в крестьянской семье. Еще школьником Иванкин связал себя с геологией, с 13 лет работал на золотых приисках. После окончания аспирантуры при кафедре минералогии и петрографии ТПИ в 1949 году устроился ассистентом на кафедру общей геологии ТПИ, а в 1955 — был избран на должность доцента по кафедре, где и проработал всю свою жизнь. Он читал лекции и вел занятия по всем дисциплинам общегеологического цикла. Писал учебные пособия, открыл ряд месторождений. Умер 7 декабря 1998 года.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.