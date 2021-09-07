В ТПУ на новом спектрометре исследуют перспективные материалы для медицины и экологии

С февраля 2021 года в ТПУ работает единственный в регионе рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS). За первые полгода прибор был задействован более чем в 30 исследованиях новых материалов: научных проектах ученых из ТПУ, академических институтов Сибирского отделения РАН и зарубежных исследовательских центров. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Этот спектрометр необходим для изучения элементного состава, химического и электронного состояния атомов на поверхности материалов. Так как информация о структуре и свойствах поверхности определяет области применения материала и является значимой для фундаментальной науки. Кроме того, XPS входит в состав «золотого стандарта» методов исследования для наук о материалах.
За первые полгода на спектрометре было исследовано более 300 образцов самых разных материалов: от пленок с покрытиями из металлов и наноалмазов до фторированных полимеров и конъюгатов иммуноглобулинов человека с наночастицами. Такие материалы исследуются учеными для дальнейшего применения в медицине, катализе, а также — для решения задач в сфере экологии.
XPS уже использовали ученые Инженерной школы энергетики ТПУ, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Инженерной школы природных ресурсов, Инженерной школы ядерных технологий, Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов. На приборе проводились измерения по совместным работам ученых ТПУ с коллегами из Великобритании, Японии, Чехии и Франции.
«Наличие такого прибора в «шаговой доступности» позволяет тщательнее исследовать поверхность за более короткий промежуток времени, что сокращает время работы над научной публикацией. Теперь ученым ТПУ для изучения поверхности своих материалов не нужно искать зарубежные или российские научные центры, куда можно отправить образец. Теперь все можно сделать в Томске. Кроме того, по доступности и времени ожидания анализа по сравнению с иностранными коллегами мы значительно выигрываем во времени, что открывает новые возможности для расширения международного научного сотрудничества», — объяснил руководитель стратегической ставки «Инженерия здоровья» ТПУ Мехман Юсубов.