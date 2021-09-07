В ТПУ на новом спектрометре исследуют перспективные материалы для медицины и экологии

С февраля 2021 года в ТПУ работает единственный в регионе рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS). За первые полгода прибор был задействован более чем в 30 исследованиях новых материалов: научных проектах ученых из ТПУ, академических институтов Сибирского отделения РАН и зарубежных исследовательских центров. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Этот спектрометр необходим для изучения элементного состава, химического и электронного состояния атомов на поверхности материалов. Так как информация о структуре и свойствах поверхности определяет области применения материала и является значимой для фундаментальной науки. Кроме того, XPS входит в состав «золотого стандарта» методов исследования для наук о материалах.

За первые полгода на спектрометре было исследовано более 300 образцов самых разных материалов: от пленок с покрытиями из металлов и наноалмазов до фторированных полимеров и конъюгатов иммуноглобулинов человека с наночастицами. Такие материалы исследуются учеными для дальнейшего применения в медицине, катализе, а также — для решения задач в сфере экологии.

XPS уже использовали ученые Инженерной школы энергетики ТПУ, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Инженерной школы природных ресурсов, Инженерной школы ядерных технологий, Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов. На приборе проводились измерения по совместным работам ученых ТПУ с коллегами из Великобритании, Японии, Чехии и Франции.