В ТПУ на научно-популярном ток-шоу расскажут о математике снежинок

Доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Михаил Семенов примет участие в новогоднем научно-популярном ток-шоу «Разберем на атомы». Он расскажет о математических свойствах снежинок и аналогах зимнего явления в математике. Ток-шоу пройдет 17 декабря в формате онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

«Мое выступление будет посвящено математическим определениям, которые позволяют описывать удивительные свойства снежинок. Зрители также смогут узнать о замкнутых кривой бесконечной длины, которую еще называют снежинкой Коха, и их использовании в компьютерной графике, диаграмме Укичиро Накая и ее влиянии на формировании снежинок и других интересных взаимосвязях математики и природы», — поясняет Михаил Семенов.





В практической части встречи политехник проведет мастер-класс для зрителей и научит их складывать и вырезать правильную шестилучиковую снежинку.





Ток-шоу начнется 17 декабря в 15.00 (по московскому времени) на YouTube канале сети ИЦАЭ.





Отмечается, что также гостями новогоднего выпуска станут начальник отдела главного конструктора Машиностроительного завода города Электросталь Петр Аксенов и заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентина Горбатенко.