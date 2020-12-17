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17 декабря,
2020
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В ТПУ на научно-популярном ток-шоу расскажут о математике снежинок

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Михаил Семенов примет участие в новогоднем научно-популярном ток-шоу «Разберем на атомы». Он расскажет о математических свойствах снежинок и аналогах зимнего явления в математике. Ток-шоу пройдет 17 декабря в формате онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

В ТПУ на научно-популярном ток-шоу расскажут о математике снежинок

«Мое выступление будет посвящено математическим определениям, которые позволяют описывать удивительные свойства снежинок. Зрители также смогут узнать о замкнутых кривой бесконечной длины, которую еще называют снежинкой Коха, и их использовании в компьютерной графике, диаграмме Укичиро Накая и ее влиянии на формировании снежинок и других интересных взаимосвязях математики и природы», — поясняет Михаил Семенов.


В практической части встречи политехник проведет мастер-класс для зрителей и научит их складывать и вырезать правильную шестилучиковую снежинку.


Ток-шоу начнется 17 декабря в 15.00 (по московскому времени) на YouTube канале сети ИЦАЭ.


Отмечается, что также гостями новогоднего выпуска станут начальник отдела главного конструктора Машиностроительного завода города Электросталь Петр Аксенов и заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентина Горбатенко.

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