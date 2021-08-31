В ТПУ изменилась система управления вузом

И.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев на собрании ректората презентовал новую структуру управления вузом и пять проектов, по которым будет развиваться университет в ближайшие годы.
«В новой структуре в один блок объединены научное и технологическое развитие, для того чтобы обеспечить единство прохождения по цепочке уровня готовности технологий. Это отвечает модели, которую мы закладываем в проектах в рамках программы «Приоритет 2030», когда у нас рождается много инициативных проектов, мы проверяем научные гипотезы, а потом доводим их до технологий. Кроме того, перед научным и образовательным блоками поставлены задачи по сближению и выстраиванию политики вовлечения исследователей и разработчиков ТПУ в образовательную повестку», — цитирует пресс-служба ТПУ Дмитрия Седнева.
Все пять проректоров, которые возглавят направления, политехники. Так, проректором по образованию будет Михаил Соловьев, проректором по цифровизации - Александр Фадеев , проректором по режиму и безопасности будет Дмитрий Дмитриев. Ранее они занимали должности заместителей ректора и продолжат работать в новой команде. Кроме того, проректором по науке и трансферу технологий назначен Леонид Сухих, доктор физико-математических наук, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов. Проректором по финансам и юридическому сопровождению — Андрей Лидер, доктор технических наук, профессор, заведующий отделением экспериментальной физики. Мехман Юсубов, который раньше был проректором по науке, будет руководить направлением «Инженерия здоровья». Появится в структуре университета Институт развития инженерного образования, который возглавит Роман Лаас, работавший раньше инженером проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников ТПУ.
«Новые структурные единицы в системе управления университетом — Дирекция корпоративного развития и Дирекция кампусной политики и хозяйственного обеспечения. Руководителем первой назначена Мария Моисеенко, до этого — начальник Управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ. В сфере ответственности дирекции — коммуникации, кадровое и социальное развитие, молодежная политика и спорт. Подразделение, которое будет заниматься управлением кампусом, возглавит Сергей Брянский», — сообщает вуз.