В ТПУ изменилась система управления вузом

И.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев на собрании ректората презентовал новую структуру управления вузом и пять проектов, по которым будет развиваться университет в ближайшие годы.

«В новой структуре в один блок объединены научное и технологическое развитие, для того чтобы обеспечить единство прохождения по цепочке уровня готовности технологий. Это отвечает модели, которую мы закладываем в проектах в рамках программы «Приоритет 2030», когда у нас рождается много инициативных проектов, мы проверяем научные гипотезы, а потом доводим их до технологий. Кроме того, перед научным и образовательным блоками поставлены задачи по сближению и выстраиванию политики вовлечения исследователей и разработчиков ТПУ в образовательную повестку», — цитирует пресс-служба ТПУ Дмитрия Седнева.