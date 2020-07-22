В ТПУ будут управлять спутниками

«Мы в ЦУПе будем следить за тем, чтобы спутники выполняли свои функции, отслеживать их траекторию, принимать телеметрическую информацию, следить за состоянием двигателей, при необходимости передавать аппаратам команды, чтобы обеспечить перестроение», — сообщил ассистент отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломейцев.







Он отметил, что работа выполняется в рамках проекта по созданию роя малоразмерных космических аппаратов, который курирует РКК «Энергия». По словам Коломейцева, главная цель проекта - проверить возможность автоматизированного взаимодействия космических объектов. Спутники должны будут по команде выполнить построение и двигаться по орбите, сохраняя строй. Также они будут взаимодействовать друг с другом, меняя и координируя на основании полученных данных свое положение».







Отмечается, что в ТПУ будет установлено специальное программное обеспечение, созданием которого занимаются самарские разработчики. Параллельно ведется работа с Государственной комиссией по радиочастотам для выделения частот каждому спутнику.





Также для работы ЦУП понадобится антенна, способная обеспечить прием круглые сутки при любой погоде по всему видимому горизонту, автоматизированная система, позволяющая сопровождать спутники во время их пролета над Томском, и оборудование для принятия и обработки информацию одновременно со всех космических аппаратов.