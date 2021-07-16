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Главная Новости В ТПУ будут бороться с распространением идеологии терроризма и экстремизма
Новости

В ТПУ будут бороться с распространением идеологии терроризма и экстремизма

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

В ТПУ на базе Школы базовой инженерной подготовки (ШБИП) в сентябре 2021 года откроется центр, который объединит экспертов и практиков из разных областей. Вместе они будут работать над созданием системы заблаговременного обнаружения потенциально опасных тенденций в социальной среде и предлагать рекомендации относительно мер противодействия и методов профилактики радикализации среди молодежи. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Самой уязвимой категорией населения является психологически неустойчивая молодежь. Особое внимание в работе центра будет направлено на изучение процессов радикализации, как предиктора терроризма, выявление уязвимых категорий молодежи, которые подвергаются информационно-психологическому воздействию со стороны экстремистских и террористических сообществ различного толка», — приводит пресс-служба слова руководительницы центра изучения терроризма, экстремизма, радикализации и киберугроз Анны Карповой.

Отмечается, что ключевая задача центра — создавать, совершенствовать и адаптировать методы, инструменты и комплексные подходы для противодействия распространению идеологии терроризма, насильственного экстремизма.

Также среди направлений работы подразделения — продолжение междисциплинарных исследований в области интеллектуального анализа данных социальных сетей для изучения индивидуальной и групповой онлайн-радикализации молодежи, взаимодействие с организациями-партнерами, проведение консультаций и экспертиз.

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