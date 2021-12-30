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В торговые центры Новосибирска стали поступать сообщения о минировании

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Сообщения о минировании торговых центров Новосибирска стали поступать рано утром 30 декабря. О возможных взрывных устройствах проинформировали ТРЦ «Галерея», «Сан-Сити», «Аура», «Ройял Парк» и некоторые другие, сообщает «Тайга.Инфо».

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области начал проверку по факту сообщения о минировании торговых и торгово-развлекательных центров города Новосибирска.

«Реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — сообщили в комиссии.

Напомним, в 2017 году в России, в том числе и в Томске, прошла массовая волна эвакуаций. Эвакуировали людей из администрации города, областного суда, школ, автовокзала, гостиницы «Октябрьская», ЦУМа, ТЦ «Волна» и «Мегаполис». Также эвакуация происходила в других регионах Сибири. Бомб нигде не обнаружили. В целом за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек из-за звонков о минировании. 

ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков о минировании ТЦ, вокзалов и гостиниц. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

Санкция статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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