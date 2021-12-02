В торговом центре «Смайл Сити» в Томске открылся новый пункт вакцинации

Сегодня в Томске на втором этаже торгового центра «Смайл Сити» начал работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает оперштаб Томской области. Пункт находится по адресу улица Учебная, 48д. Он будет работать со вторника по пятницу с 14.00 до 18.30, в субботу — с 11.00 до 18.30, а в воскресенье — с 11.00 до 15.00.

Всего в Томске работают тринадцать мобильных пунктов вакцинации: