В Томскую область поступило 6200 доз вакцины от COVID-19

На этой неделе в наш регион поступило 6200 доз вакцины «Спутник V». 1700 доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка. Еще 4500 доз «Спутник V» переданы в медорганизации Томска и близлежащих муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-служба обладминистрации
Отмечается, что за период прививочной кампании область получила 40 712 доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 уже привились двумя компонентами.
Ранее сообщалось, что в Томской области приостановлена вакцинация из-за дефицита препарата.