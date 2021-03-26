В Томскую область поступило 6200 доз вакцины от COVID-19

На этой неделе в наш регион поступило 6200 доз вакцины «Спутник V». 1700 доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка. Еще 4500 доз «Спутник V» переданы в медорганизации Томска и близлежащих муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-служба обладминистрации