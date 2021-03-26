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26 марта,
2021
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В Томскую область поступило 6200 доз вакцины от COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На этой неделе в наш регион поступило 6200 доз вакцины «Спутник V». 1700 доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка. Еще  4500 доз «Спутник V» переданы в медорганизации Томска и близлежащих муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-служба обладминистрации

В Томскую область поступило 6200 доз вакцины от COVID-19

Отмечается, что за период прививочной кампании область получила  40 712 доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 уже привились двумя компонентами.


Ранее сообщалось, что в Томской области приостановлена вакцинация из-за дефицита препарата.

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