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25 мая,
2021
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В Томскую область поступила первая партия вакцины от ковида, разработанная центром Чумакова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томскую область поступила очередная партия в 2100 доз вакцины против СOVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 780 доз новой вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.


«В течение двух дней вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона. В первую очередь препарат поступит в те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы прививки», —  сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

В Томскую область поступила первая партия вакцины от ковида, разработанная центром Чумакова
Фото: Департамент здравоохранения Томской области

За весь период прививочной кампании от CОVID-19 в Томскую область поступило чуть более 113 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 99 633 человека, 71 711 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента. Таким образом, в Томской области доля привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации, составляет 20 процентов.


Вакцина от центра Чумакова производится по самой старой и хорошо изученной технологии: в ней содержится ослабленный вирус, который не способен заразить человека, но способствует формированию иммунитета. Эта вакцина отличается простотой в разработке и сравнительно умеренной имунной реакцией.


Вакцина рекомендована взрослым с 18 до 60 лет, включая людей с хроническими заболеваниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились, а также людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации.


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