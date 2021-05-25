В Томскую область поступила первая партия вакцины от ковида, разработанная центром Чумакова

«В течение двух дней вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона. В первую очередь препарат поступит в те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы прививки», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

В Томскую область поступила очередная партия в 2100 доз вакцины против СOVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 780 доз новой вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

За весь период прививочной кампании от CОVID-19 в Томскую область поступило чуть более 113 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 99 633 человека, 71 711 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента. Таким образом, в Томской области доля привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации, составляет 20 процентов.





Вакцина от центра Чумакова производится по самой старой и хорошо изученной технологии: в ней содержится ослабленный вирус, который не способен заразить человека, но способствует формированию иммунитета. Эта вакцина отличается простотой в разработке и сравнительно умеренной имунной реакцией.





Вакцина рекомендована взрослым с 18 до 60 лет, включая людей с хроническими заболеваниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились, а также людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации.





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