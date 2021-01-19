В Томскую область назначен новый начальник УФСБ

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2020 года на должность начальника УФСБ России по Томской области назначен полковник Олег Трофимов, ранее занимавший должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области.15 января 2021 года он приступил к исполнению своих обязанностей в Томске.



По имеющейся у ТВ2 информации, экс-глава томского УФСБ, генерал-майор Дмитрий Иванов теперь возглавляет УФСБ по Челябинской области. Напомним, что Дмитрий Иванов начинал свою карьеру в Томске в 2016 году тоже в звании полковника. За 4 года при нем УФСБ совместно с СК были возбуждены и доведены до суда несколько громких дел. В 2018 году был задержан руководитель ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун. В сентябре 2019 года экс-начальник томской полиции Игорь Митрофанов за взятки и мошенничество получил 8 лет условно. В конце января 2020 года суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП Томской области Ивана Конгарова. Закончил свою карьеру в Томске Дмитрий Иванов делом Ивана Кляйна. Арест мэра Томска произошел за месяц до нового назначения в Челябинск.