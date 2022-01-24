В Томской области в ближайшие дни начнется вакцинация детей от ковида

В Томскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» из 480 доз, сообщает пресс-служба обладминистрации. Вакцина рассчитана на детей в возрасте с 12 до 17 лет включительно и в ближайшее время будет распределена в медицинские учреждения.

«Первая партия препарата будет доставлена в поликлинические отделения детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и медико-санитарной части № 2 в Томске, – пояснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина. – Вакцинация будет проводиться после осмотра врачом».

Вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.