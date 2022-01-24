Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области в ближайшие дни начнется вакцинация детей от ковида
Новости

В Томской области в ближайшие дни начнется вакцинация детей от ковида

ТВ2 ТВ2

В Томскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» из 480 доз, сообщает пресс-служба обладминистрации. Вакцина рассчитана на детей в возрасте с 12 до 17 лет включительно и в ближайшее время будет распределена в медицинские учреждения.

«Первая партия препарата будет доставлена в поликлинические отделения детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и медико-санитарной части № 2 в Томске, – пояснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина. – Вакцинация будет проводиться после осмотра врачом».

Вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.