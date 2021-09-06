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В Томскую область направят более 50 миллионов рублей на строительство домов-интернатов

ТВ2 ТВ2

В Томскую область направят 51,4 миллиона рублей на строительство домов-интернатов для людей с инвалидностью и пожилых. Соответствующее распоряжение 31 августа подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Такое решение было принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идёт с опережением. Кроме того, распоряжением предусмотрено выделение в 2022–2023 годах дополнительных средств на начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация. Однако Томская область дополнительное финансирование не получит.

Добавим, что работа ведется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Автор:  РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Михаил Мишустин
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