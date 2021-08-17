В Томскую область доставили 23 тысячи доз препарата «Спутник Лайт» для ревакцинации

В Томскую область поставлено более 23 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которые распределили во все районы региона. Препаратом могут вакцинироваться переболевшие коронавирусом или уже привитые томичи.

Как сообщил глава облздрава Сергей Дмитриев, препарат «Спутник Лайт» ввели 3080 жителям региона. Вакцина есть во всех лечебных учреждениях и ряде мобильных пунктов, уточнить ее наличие можно по телефону «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616.

Минздрав РФ рекомендует вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» гражданам с 18 до 60 лет через шесть месяцев после перенесенного заболевания или последней прививки. В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Прививку можно поставить в день обращения в порядке живой очереди либо записаться на удобное время. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и документы, подтверждающие предыдущую вакцинацию или перенесенное заболевание.

«Вакцинацию можно подтвердить сертификатом, а перенесенное заболевание — выпиской о болезни, QR-кодом на портале госуслуг или результатом исследования о наличии титра антител, — цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Дмитриева. — Эти документы особенно важны, если человек перенес заболевание или вакцинировался ранее, находясь в другом регионе или в частной медорганизации».

По данным администрации Томской области на 17 августа, прививку от коронавируса поставили 258 003 жителя региона, из них 221 129 человек уже привились вторым компонентом. Среди вакцинированных 84 356 человек старше 60 лет.