В «ТомскРТС» объяснили, почему подача горячей воды не возобновляется в срок
Горячая вода вернулась в дома по 1249 адресам. Подача воды на ряде объектов задерживается из-за дефектов, которые обнаружили во время гидравлических испытаний.
На этой неделе завершается ремонт на участках тепломагистралей №№ 1, 2 Г, 8А и 8Б, от которых запитана часть домов на ул. Вершинина, Белинского, Герцена, Гоголя, Кузнецова, Тимакова, Беленца, Московский тракт, Мичурина, Березовая, Ивановского. Горячее водоснабжение возобновится при условии готовности внутридомовых систем к приему ресурса.
Сегодня в ремонт выводят котельные в пос. Аникино и с. Тимирязевское и тепловые сети от них, а также участок тепломагистрали № 1, к которому подключены дома на ул. Вершинина, Белинского, Кузнецова, Тимакова. 21 июля начинаются ремонтные работы на участке тепломагистрали 9 А. В среду стартует ремонт трех участков тепломагистрали № 6 К, от которой запитаны дома на ул. Кошурникова, Ленская, несколько домов на улице Ф. Мюнниха, проспекте Мира и в районе АРЗа, а также участок тепломагистрали №4, к которому подключены дома на ул. Советская и Учебная. В четверг в ремонт выйдут еще два участка тепломагистрали №4, к которым подключены дома на ул. Осипенко, Пирогова, Нахимова, Савиных и ряд зданий на Московском тракте.
В настоящее время компания выявила более 1200 повреждений на тепловых сетях города, более 900 из них уже устранены, остальные остаются в работе. Из-за обнаружения дефектов срок работы увеличивается.
В частности, участки квартальных тепловых сетей, от которых запитаны дома №61 и №63 по проспекту Кирова, находятся в изношенном состоянии. При запуске теплотрасс на них и на соседних участках были выявлены дополнительные дефекты. Специалисты СП «Тепловые сети» разработали график устранения повреждений и поэтапно ликвидируют выявленные дефекты, начиная с теплосетей, от которых запитаны сразу несколько домов, а затем переходя к ремонту дефектов, от которых зависит подключение одиночных домов. Завершить ремонт и подать ГВС на участках, от которых запитаны данные дома, планируется до субботы, 25 июля.
На тех участках, где есть техническая возможность, предприятие старается работать без отключения горячей воды, как, например, в переулке Курском. Также специалисты проводят переключения, которые позволяют минимизировать количество отключаемых объектов. Но, к сожалению, далеко не на всех участках такое возможно. Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонта. Специалисты СП «Тепловые сети» обязаны продолжать ремонт до устранения всех выявленных дефектов. От полного и качественного устранения всех обнаруженных дефектов зависит работа системы теплоснабжения города зимой, когда аварийное отключение теплоснабжения может нанести несравнимо больший ущерб, нежели отключения горячей воды во время летних ремонтов, — отмечает пресс-служба «ТомскРТС».
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