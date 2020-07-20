В «ТомскРТС» объяснили, почему подача горячей воды не возобновляется в срок

На этой неделе завершается ремонт на участках тепломагистралей №№ 1, 2 Г, 8А и 8Б, от которых запитана часть домов на ул. Вершинина, Белинского, Герцена, Гоголя, Кузнецова, Тимакова, Беленца, Московский тракт, Мичурина, Березовая, Ивановского. Горячее водоснабжение возобновится при условии готовности внутридомовых систем к приему ресурса.





Сегодня в ремонт выводят котельные в пос. Аникино и с. Тимирязевское и тепловые сети от них, а также участок тепломагистрали № 1, к которому подключены дома на ул. Вершинина, Белинского, Кузнецова, Тимакова. 21 июля начинаются ремонтные работы на участке тепломагистрали 9 А. В среду стартует ремонт трех участков тепломагистрали № 6 К, от которой запитаны дома на ул. Кошурникова, Ленская, несколько домов на улице Ф. Мюнниха, проспекте Мира и в районе АРЗа, а также участок тепломагистрали №4, к которому подключены дома на ул. Советская и Учебная. В четверг в ремонт выйдут еще два участка тепломагистрали №4, к которым подключены дома на ул. Осипенко, Пирогова, Нахимова, Савиных и ряд зданий на Московском тракте.