В томской ОЭЗ спустя три года снова начнут строить экспоцентр

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел совещание в ОЭЗ, на котором обсудили строительство на территории ОЭЗ, сообщает обладминистрация.





Так, до конца октября в ОЭЗ возобновится строительство выставочного центра, а завершение всех работ запланировали на сентябрь 2021 года. Стоимость контракта — 601,3 млн рублей. По проекту, здание выставочного центра будет двухэтажным, площадью около 6 тысяч квадратных метров, половину из которых займут выставочные площадки. Также открытое выставочное пространство собираются оборудовать на прилегающей территории, поблизости разместят стоянку для авто на 250 машиномест.





«По данным подрядчиков, готовность инфраструктуры (в том числе, головных трансформаторных подстанций на северной и южной площадках ОЭЗ «Томск») составляет 90%. Строительство закончится не позднее второго квартала 2021 года», — уточняют в областной администрации.





По словам Евгения Паршуто, кроме строительства самого здания экспоцентра, область актуализируюет проектные решения по внутреннему оснащению. Он подчеркнул, что «этот объект эксклюзивный для Томской области по запроектированному оборудованию».





Также на совещании решили скорректировать проект Инжирингового центра, чтобы «разделить» его на два независимых объекта и определить стоимость строительства в текущих ценах. При этом в первую очередь будут строить производственную часть, так как резидентам не хватает именно производственных помещений.





Напомним, строительство экспоцентра на территории ОЭЗ изначально планировалось завершить к 2018 году, инжирингового к 2019-му Однако, как сообщала обладминистрация, подрядчик не выполнил обязательства и в конце 2016 года строительство затормозилось. Затем оно не возобновлялось из-за того, что имущество ОЭЗ и право управления ею формально принадлежало не региону, а Минэкономразвития. В 2017 область начала процедуру передачи имущества, сейчас эта процедура закончилась. Власти планировали возобновить строительство в октябре 2019 года. Тогда замгубернатора Юрий Гурдин сообщил, что на достройку объектов ОЭЗ региону не хватает 1,2 млрд рублей. Губернатор попросил средства у федерации.





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