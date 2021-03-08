В Томской области живут 107 женщин старше ста лет

Новости

Томскстат подготовил демографический портрет женщин Томской области. По официальным данным, в регионе живут более 572 тысяч женщин, более ста из них старше ста лет.



За пять лет численность женщин в Томской области выросла на 1,5 тысячи человек. Число горожанок выросло на 2,6 тысячи человек, жительниц села стало меньше на 1,2 тысячи человек. На 1 января 2020 года в среднем по области на 10 женщин приходилось 9 мужчин.

В нашей области проживает 107 долгожительниц в возрасте 100 лет и более, – отметил Томскстат. – За 5 лет средний возраст женщин увеличился почти на год, в 2015 году он составлял 39,9 лет.

