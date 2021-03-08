Добрые новости
08 марта,
2021
1
фото
Новости

В Томской области живут 107 женщин старше ста лет

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томскстат подготовил демографический портрет женщин Томской области. По официальным данным, в регионе живут более 572 тысяч женщин, более ста из них старше ста лет. 

В Томской области живут 107 женщин старше ста лет

За пять лет численность женщин в Томской области выросла на 1,5 тысячи человек. Число горожанок выросло на 2,6 тысячи человек, жительниц села стало меньше на 1,2 тысячи человек. На 1 января 2020 года в среднем по области на 10 женщин приходилось 9 мужчин.

В нашей области проживает 107 долгожительниц в возрасте 100 лет и более, – отметил Томскстат. – За 5 лет средний возраст женщин увеличился почти на год, в 2015 году он составлял 39,9 лет.

Средний возраст томичек в 2019 году составил 40,8 лет, горожанок – 40,3 года, жительниц села – 42,1 года. Доля самых юных (0-15 лет) составила 17,6%; трудоспособного возраста (16-55 лет) – 52,9%; от 56 лет и старше – 29,5%. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.