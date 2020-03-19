В Томской области зарегистрирован первый случай коронавируса
«За сутки зарегистрированы 33 случая COVID-19 у граждан РФ, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области», — сообщается в пресс-релизе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает Роспотребнадзор.
Где именно зафиксирован этот случай, пока неизвестно. Днем Роспотребнадзор по Томской области не подтверждал ТВ2 информацию о зарегистрированных случаях коронавируса в нашем регионе. Вечером в томском Роспотребнадзоре сказали, что не будут комментировать ситуацию, поскольку есть распоряжение, что вся информация будет идти исключительно через оперативный штаб.
По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, заразился коронавирусом томич с Италии.
«Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и прошу жителей отнестись к вводимым ограничениям с пониманием».
Сейчас заболевший находится в больнице.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 гражданина КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 56 991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Читайте также:
Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус
Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?