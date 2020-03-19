В Томской области зарегистрирован первый случай коронавируса

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«За сутки зарегистрированы 33 случая COVID-19 у граждан РФ, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области», — сообщается в пресс-релизе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Фото: Лев Мучник

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает Роспотребнадзор.

Где именно зафиксирован этот случай, пока неизвестно. Днем Роспотребнадзор по Томской области не подтверждал ТВ2 информацию о зарегистрированных случаях коронавируса в нашем регионе. Вечером в томском Роспотребнадзоре сказали, что не будут комментировать ситуацию, поскольку есть распоряжение, что вся информация будет идти исключительно через оперативный штаб.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, заразился коронавирусом томич с Италии.

«Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и прошу жителей отнестись к вводимым ограничениям с пониманием».

Сейчас заболевший находится в больнице.