В Томской области зарегистрировали еще 47 случаев коронавируса

В Томской области выявили еще 47 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 5795 человек.





Из заболевших COVID-19 за сутки 17 человек не имеют симптомов заболевания, у 18-ти признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.







Выздоровели за сутки 66 человек. Число здоровых пациентов с начала пандемии достигло 4777 человек.





69 пациентов по официальным данным скончались.