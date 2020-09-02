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02 сентября,
2020
Новости

В Томской области зарегистрировали еще 47 случаев коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области выявили еще 47 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 5795 человек.


Из заболевших COVID-19 за сутки 17 человек не имеют симптомов заболевания, у 18-ти признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.


Выздоровели за сутки 66 человек. Число здоровых пациентов с начала пандемии достигло 4777 человек.


69 пациентов по официальным данным скончались.

За последние сутки в России проведено 275 тыс. тестов на коронавирус. 


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 005 000 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 821 169 человек.  
 
Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 210 716 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 17 414 человек. 

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