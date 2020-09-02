Новости
В Томской области зарегистрировали еще 47 случаев коронавируса
1 час назад
В Томской области выявили еще 47 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 5795 человек.
Из заболевших COVID-19 за сутки 17 человек не имеют симптомов заболевания, у 18-ти признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.
Выздоровели за сутки 66 человек. Число здоровых пациентов с начала пандемии достигло 4777 человек.
69 пациентов по официальным данным скончались.
За последние сутки в России проведено 275 тыс. тестов на коронавирус.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 005 000 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 821 169 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 210 716 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 17 414 человек.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?